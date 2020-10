Nuovo test per il Mose: paratoie su in 55 minuti

Nuovo test del Mose oggi a Venezia, dopo la "prova del fuoco" del 3 ottobre scorso, quando le dighe si erano alzate in fase di emergenza per fermare una punta di acqua alta di 130 centimetri. La prova di oggi, già prevista in calendario, si è conclusa senza intoppi: le paratoie alle 3 bocche di porto della laguna si sono sollevate in un tempo medio di 55 minuti.

Quinto test del Mose

La prima a chiudere il passaggio tra mare e laguna è stata la diga di Chioggia, in 45 minuti, poi quelle di Malamocco (che nei test aveva manifestato qualche problema per ragioni tecniche già note) e quella del Lido. Il via al sollevamento è stato dato alle 10.45, alle 11.40 il sistema era in funzione nelle tre bocche di porto. Si tratta del quinto test funzionale completo del Mose.