«Grazie per la solidarietà»: a Marghera la raccolta di beni per la popolazione ucraina | VIDEO

Si trova a Marghera, presso la parrocchia di Sant’Antonio in via Padre Egidio Gelain 1, il punto di raccolta dei beni materiali in favore della popolazione ucraina: «Ringraziamo tantissimo i cittadini veneziani per la forte solidarietà ricevuta – afferma emozionato Oleksandr, portavoce della comunità ucraina –. Sono già numerose le donazioni pervenute, ogni piccolo aiuto è ben accetto. Ciò che per noi è accessibile oggi, per i profughi ucraini è di vitale importanza».

È possibile sostenere economicamente le popolazioni colpite attraverso delle offerte in denaro (da versare sul conto corrente intestato alla Diocesi Patriarcato di Venezia - IBAN IT53W0503402070000000004637 - BIC/ Banca B.P.M. – Filiale 709 Venezia Codice IBAN SWIFT BAPPIT21709 - Causale: “Emergenza Ucraina”).

È attiva anche una raccolta di materiali: cibi in scatola e a lunga conservazione; medicinali e prodotti per il primo soccorso: garze, disinfettante, asciugamani in microfibra, bende, alcool, mascherine, guanti; prodotti per l'igiene personale: dentifricio, spazzolini, pannolini, assorbenti, asciugamani di carta. I beni potranno essere consegnati, oltre che nel punto di raccolta di Marghera, anche a Venezia (c/o chiesa di S. Chiara, Santa Croce 495, tutti i giorni dalle 11 alle 19) e Eraclea (c/o S. Maria Concetta, via Fratelli Bandiera 5, la domenica e il martedì dalle 9.30 alle 11.30).