Emergenza freddo, raccolta di coperte e vestiti per i senzatetto

Così come lo scorso anno, la cooperativa Radiotaxi Venezia-Mestre 041.5964 si dedicherà alla raccolta di indumenti, puliti ed in ottimo stato, coperte, sacchi a pelo, giacconi e alimenti non deperibili che i cittadini volessero donare alle persone senza fissa dimora. I tassisti dell’associazione di volontariato "Tutti Taxi per Amore" provvederanno al ritiro a domicilio. L'iniziativa si terrà in 11 città italiane dal 31 gennaio al 3 febbraio.

La raccolta fatta a Mestre sarà consegnata alla comunità di Sant'Egidio, che garantisce quotidianamente il sostegno alle persone senza dimora e alle famiglie in difficoltà di Mestre e Venezia. «L'iniziativa - come spiega il presidente dell'associazione, Marco Salciccia - è volta ad alimentare la cultura della solidarietà e del riuso anche attraverso la rete permanente e la collaborazione tra associazioni, centri anziani, cittadinanza e istituzioni che hanno messo a disposizione spazi sul territorio».