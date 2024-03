Legge sull'auto coltivazione della cannabis. Ticozzi: «Già 40 mila firme»

Paolo Ticozzi, consigliere del Partito Democratico, ha contato 40 mila sottoscrizioni on-line per promuovere la legge sull'auto-coltivazione della cannabis. «Ne mancano 10 mila per raggiungere la quota che consente di depositare la proposta di legge “io coltivo” sulla coltivazione associata della cannabis in Parlamento e da giovedì, entro il 20 aprile, si potrà firmare nelle sedi istituzionali del nostro Comune e ai banchetti che stiamo organizzando».

«Una regolamentazione che consente l'uso ricreativo della sostanza che avrebbe un impatto positivo perché ridurrebbe le entrate alle mafie, farebbe sensibilmente calare lo spaccio di strada e il sovraffollamento nelle carceri. In sempre più paesi europei e statunitensi la cannabis è legale e questo non ne ha comportato un aumento dell'uso».

Ticozzi conclude: «Per firmare online c'è il sito megliolegale.it invece per firmare fisicamente in terraferma le possibilità sono: Municipalità di Mestre dalle 9 alle 13; Sportello polifunzionale in Via Spalti, 28 su appuntamento allo 041041; servizio elettorale in Viale Ancona, 41 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17».