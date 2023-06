Raccolta dei rifiuti "rumorosa" a Jesolo: incontro tra Aja e Veritas

L'associazione jesolana albergatori (Aja) ha incontrato i referenti di Veritas per affrontare insieme alcune problematiche emerse nella raccolta di rifiuti. «È stato un incontro costruttivo - ha spiegato il presidente di Aja, Pierfrancesco Contarini -, che ci ha permesso di individuare delle soluzioni che potranno essere messe in atto già nel corso di questa estate».

La prima tematica messa sul piatto è stata quella legata alla raccolta di vetro, plastica e lattine; servizio erogato alle prime ore della giornata e che sta provocando disagi agli ospiti della città a causa dei rumori che la raccolta stessa provoca. «Siamo consapevoli - ha riferito Contarini - che la tipologia stessa del rifiuto sia la principale causa dell’inquinamento acustico lamentato, ciò non di meno pensiamo che debbano essere valutate una serie di misure da parte di Veritas e precauzioni operative da parte degli addetti al servizio che potrebbero certamente contribuire a limitare, se non a superare del tutto, la problematica».

Una soluzione è stata individuata e potrebbe già essere attuata nei prossimi giorni: separare la raccolta di vetro e plastica (distinguendo le giornate, senza la necessità di aggiungere un raccoglitore) ed effettuando il servizio per il vetro dopo le 8 del mattino, cosa che contribuirebbe a creare meno disagi. «Veritas si è detta disponibile ad accogliere questa proposta, che ora sarà formalizzata all’amministrazione comunale di Jesolo e, se accolta

favorevolmente, sperimentata fin da subito».

Aja ha anche avanzato una richiesta in merito ad una raccolta supplementare. «Abbiamo chiesto che il servizio di raccolta supplementare per le utenze non domestiche, attualmente prestato dall’ente gestore solo su richiesta, possa venire attivato in pianta stabile, ovvero senza la necessità che i singoli utenti ne facciano richiesta scritta, secondo un calendario che preveda il servizio anche nelle giornate festive. Inoltre che, attraverso il servizio rimodulato, sia possibile il conferimento di tutti i rifiuti, dunque, anche quelli organici attualmente non raccolti dal servizio supplementare».