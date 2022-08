La linea ferroviaria Maerne - Castelfranco raddoppia

Rfi investirà per il potenziamento di due linee ferroviarie in Veneto grazie ai fondi stanziati dal Cipess (comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile): il raddoppio della Maerne - Castelfranco e l'elettrificazione della Cerea - Isola della Scala. I progetti fanno parte del programma 2022-2026 di Rfi.

L’intervento sulla Maerne - Castelfranco, il cui progetto definitivo era stato predisposto dalla Regione nel corso del 2019, interessa la tratta Mestre-Castelfranco per una lunghezza totale di circa 25 chilometri. Il piano prevede il raddoppio dell’infrastruttura in semplice affiancamento o in disassamento. Sono comprese opere strettamente indispensabili per la realizzazione del secondo binario e i relativi adeguamenti impiantistici: rilevati stradali, binari e impianti ferroviari; opere d’arte (ponti e tombini); sottovia di stazione; barriere acustiche. Inoltre saranno chiusi alcuni passaggi a livello privati, non compatibili con l'intervento. Il progetto consentirà di potenziare la capacità della linea e di migliorare il servizio.

L’elettrificazione della Cerea - Isola della Scala interessa la tratta ricompresa tra le stazioni di Isola della Scala (al km 27+138) e Cerea (al km 46+695), per una lunghezza totale di circa 19 chilometri. La linea ferroviaria, nel tratto di interesse, è a binario unico e si sviluppa quasi rettilinea in direzione sud-est, attraversando i territori comunali di Isola della Scala, Bovolone e Cerea. Oltre agli impianti per l’elettrificazione sono inoltre previsti altri upgrading della linea, con ammodernamento ed adeguamento delle stazioni e soppressione dei passaggi a livello.