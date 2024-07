A 16 anni rischia di annegare. Emergenza caldo: malori e interventi del Suem

Malori e svenimenti per il grande caldo. Ieri, sabato 13 luglio, una sedicenne ha rischiato la morte dopo il bagno in mare per rinfrescarsi, è successo a Eraclea. Sono decine ogni giorno ormai dall'inizio della settimana le richieste d'intervento al Suem 118 per l'allarme malesseri e mancamenti. I soccorsi avvengono all'aperto, talvolta nelle località balneari, e anche in città e nei posti di lavoro, o quando a rimanere coinvolte per disidratazione o impossibilità a raffreddare le case sono le persone più fragili, come gli anziani.

Queste temperature mettono a rischio però anche i più giovani, quando sono presenti patologie. È il caso del salvataggio di una ragazzina di 16 anni bergamasca che ieri ha rischiato di morire in spiaggia a Eraclea. A seguito di una crisi epilettica, durante il bagno al mare che stava facendo verso le 15 per trovare un po' di refrigerio, si è sentita male. I bagnini l'hanno vista e le hanno dato il primo soccorso. Poi l’ambulanza che fa presidio fisso nella nuova postazione è arrivata nel giro di 4 minuti. La giovane è stata stabilizzata in modo che poi l'elicottero del Suem di Treviso, atterrato in spiaggia, l'ha potuta portare d'urgenza all'Angelo di Mestre dove la ragazza è stata ricoverata e le sue condizioni sono gradualmente migliorate. Si tratta del primo intervento grave fatto a Eraclea mare, dove da qualche giorno è stato aperto il nuovo punto sanitario con l'ambulatorio medico per turisti, la postazione per l'ambulanza e l'elisuperficie per l'atterraggio degli elicotteri del Suem. Dal primo giugno il presidio ha fatto settanta interventi.

Malori e svenimenti continuano nelle rampe aeroportuali, dove gli agenti impegnati sotto il sole a garantire il funzionamento dei velivoli per il trasporto dei passeggeri, sono fortemente sotto stress. Dopo le due lavoratrici e il collega soccorsi due giorni fa, ieri un altro lavoratore è stato portato in infermeria per un mancamento a causa delle temperature incandescenti e per l'afa che va oltre i limiti della sopportazione fisica. L'operatore di Aviation Services che l'altroieri è stato ricoverato all'Angelo per infarto è ancora in terapia intensiva, fa sapere il sindacalista del Cub di Venezia, Giampietro Antonini. Ieri si è registrato anche un altro infortunio: un team leader della stessa compagnia di servizi aeroportuali si è ferito a una mano con un nastro trasportatore. Nei prossimi giorni, secondo le anticipazioni meteo, le colonne dei termometri non scenderanno, tenendo alta anche l'allerta malori e i rischi legati al clima incandescente.

Ieri la centrale del Suem 118 è intervenuta a domicilio di anziani che pativano le conseguenze della disidratazione, più che del caldo. Alcuni sono stati aiutati a casa con una flebo, altri portati in Pronto soccorso per un'osservazione, soprattutto perché le condizioni ambientali risultavano critiche per via delle case troppo calde. I sanitari per questo hanno rilanciato l'appello ai familiari e ai vicini di casa di anziani soli affinché con una telefonata ogni tanto raccomandino loro di bere regolarmente, anche se non sentono lo stimolo della sete. Ieri a Venezia, oltre a casi simili tutti non gravi, il Suem ha rilevato lievi sincopi per i colpi di calore tra persone in giro per la città e turisti anche di età non avanzata. Arpav prevede temperature massime in aumento in tutto il Veneto, a partire da oggi, domenica 14 luglio, almeno fino a mercoledì.