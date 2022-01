Scomparse per due giorni, la polizia ritrova tre minorenni e le convince a tornare a casa

Si è conclusa positivamente la ricerca di tre ragazze minorenni, residenti a Monfalcone (Gorizia), che la sera del 2 gennaio non avevano fatto rientro a casa. La madre di una delle tre aveva denunciato la sua scomparsa alla polizia e i vari tentativi di contattare la ragazza al telefono non avevano avuto risposta, così è stato attivato il protocollo ad hoc con geolocalizzazione del cellulare. In questo modo gli operatori sono riusciti a risalire alle celle telefoniche agganciate nell’arco di tutta la giornata, che sono risultate essere tra Mestre e Venezia.

L’ultima posizione, in particolare, era nei pressi della stazione di Venezia, intorno alle 21 del 2 gennaio. Mentre la polfer si è messa alla ricerca nelle stazioni tra Monfalcone e Venezia, gli agenti del commissariato di Monfalcone hanno proseguito nei tentativi di contattare telefonicamente le ragazze: alla fine una di loro ha risposto e, dopo una paziente opera di convincimento, è stata persuasa a rientrare verso casa. Una pattuglia è andata a intercettarle alla stazione di Udine dove, verso le 2 della notte del 4 gennaio, le ragazze sono scese da treno proveniente da Venezia e sono state accompagnate alle rispettive famiglie.

