Anziano cade in acqua, salvato da due ragazzi. Il sindaco: «Un esempio per tutti»

Ieri, giovedì 14 settembre verso le 13, un anziano è caduto dalla riva nelle acque del Naviglio del Brenta. Il fatto è successo nel centro di Dolo, in via Mazzini, nei pressi della fermata dell'autobus. A trarlo in salvo ci hanno pensato due giovani, presenti sul luogo dell'accaduto, che senza indugi si sono calati in acqua recuperando il malcapitato.

A compiere l'eroico gesto due ragazzi di 16 e 17 anni, M.C. di Camponogara e N.G. di Dolo. Entrambi sono atleti dell'associazione “Boxe Riviera del Brenta”. Subito dopo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale dell'Unione dei comuni “Città della Riviera del Brenta”, che hanno messo al sicuro l'anziano.

L'episodio è stato commentato dal sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto: «La prontezza e il coraggio di questi due giovani atleti hanno evitato conseguenze che potevano essere estremamente gravi e, con ogni probabilità, hanno salvato la vita all'anziano caduto nel Naviglio. Il loro esempio deve farci tutti riflettere e, accanto all'ammirazione, deve rappresentare uno sprone, per ciascuno di noi: non possiamo girarci mai dall'altra parte rispetto ai bisogni di tutti, tanto per situazioni estremamente emergenziali come lo è stata questa, quanto per le molte difficoltà, spesso silenziose, che compromettono, purtroppo, la serenità della vita di molti». I due ragazzi saranno invitati al prossimo consiglio comunale.