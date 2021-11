Ragazzo di 19 anni trovato morto in un capannone: ipotesi overdose

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato senza vita all'interno di un capannone abbandonato a pochi passi dal centro di Padova, in via Fra' Paolo Sarpi. A fare la scoperta, giovedì sera, è stato un amico, che ha lanciato l'allarme. I soccorsi sono stati vani: per il ragazzo, N.A., che viveva a Pianiga, non c'è stato niente da fare.

Lo stabile in cui il giovane è morto, secondo quanto riportato da PadovaOggi, è notoriamente meta di tossicodipendenti e luogo di consumo di droga. Stando alle prime ipotesi, infatti, la morte sarebbe stata causata da una overdose. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà se eseguire un’autopsia per fare maggiore chiarezza sul decesso. Sull'episodio indaga la polizia.