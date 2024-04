Sedicenne vittima di una rapina: torna l'incubo delle "baby gang"

Lo avrebbero accerchiato in quattro, tutti giovanissimi (probabilmente minorenni), all'altezza della fermata dei bus in viale del Marinaio. Poi la "baby gang" si è fatta consegnare la felpa di marca che stava indossando, gli auricolari e un pacchetto di sigarette. Il portafoglio lo aveva invece lasciato con altri amici rimasti in spiaggia dal momento che era andato soltanto a controllare l'orario dei mezzi pubblici.

«Se non ci dai tutto, finisce male»

È stato un pomeriggio di paura ieri per un 16enne di Mogliano Veneto, rimasto vittima di una rapina a Jesolo. Secondo la ricostruzione di TrevisoToday, il ragazzo sarebbe stato approcciato dai quattro intorno alle 16. «Se non ci dai tutto, finisce male» gli avrebbero detto. Dopodiché i quattro giovani sono tornati a sedersi al vicino McDonald’s, come se nulla fosse. Uno dei loro avrebbe esibito la felpa come un trofeo, mettendosela intorno al collo. Il 16enne è stato notato da un residente in stato confusionale ed è stato accompagnato alla polizia, raggiunto più tardi dal padre. Dopo la denuncia sono stati sentiti alcuni testimoni e la polizia è subito riuscita a individuare due dei quattro giovani che si erano resi protagonisti dell’accerchiamento e delle minacce. È stato recuperato anche il materiale sottratto, tornato nelle mani del legittimo proprietario a cui è stato raccomandato di non farsi vedere a Jesolo almeno per un po' di tempo per evitare ritorsioni da parte della baby gang.

Il padre della vittima: «Dove stiamo finendo?»

«Fortunatamente, grazie al lavoro svolto dalla polizia, è stata recuperata la refurtiva e presi gli autori dell'aggressione - è lo sfogo del padre del giovane - ma dopo aver passato sei ore in questura e una notte di mille pensieri, mi pongo una domanda: dove stiamo finendo e dov'è finita la libertà di poter passeggiare senza problemi nel nostro paese?». Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, che inviterà il 16enne ed il padre per un incontro in municipio. «Li aspetto per una chiacchierata» ha spiegato il primo cittadino «io li assicuro che Jesolo è sicura e potranno tranquillamente tornare». L'estate è alle porte e sul fronte delle baby gang si preannuncia particolarmente calda. «Esprimiamo solidarietà per quanto accaduto ma veniamo da mesi di situazione molto tranquilla - spiega il sindaco -. La prossima estate ripartirà il "progetto notti" con la polizia locale che entrerà in servizio nelle prime ore del giorno, controllando soprattutto la zona della stazione delle corriere. Il dialogo con le forze di polizia c'è sempre, si tratta di un fatto sgradevole e lo condanniamo. L'importante è che non resti impunito».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday