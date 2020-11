Raid incendiario in carrozzeria, due veneziani in manette

L'episodio nella notte dello scorso 10 giugno alla "Roggia" di via Postumia a Treviso: le fiamme provocarono danni per 600mila euro. In carcere Bruno Tommasini, 72enne veneziano, ex Mala e Jonathan Causin, 38enne di Quarto d'Altino, esecutore materiale