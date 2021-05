Rapina in banca, malviventi in fuga

Sono stati attimi di paura, quelli vissuti lunedì mattina dai dipendenti e dai clienti della filiale di Centro Marca Banca di Scaltenigo di Mirano. Due rapinatori, con i volti coperti, sono entrati nell'istituto di credito per compiere una rapina.

In un primo momento, i malviventi hanno fatto accomodare i clienti in un ufficio insieme a due dipendenti, per assicurarsi che non lanciassero l'allarme. Subito dopo, hanno portato il cassiere davanti alle casse che, però, erano chiuse. Alla fine, se ne sono dovuti andare a mani vuote, prima che arrivassero i carabinieri, che hanno subito avviato le ricerche. Nessuna persona è rimasta ferita.