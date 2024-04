Calci e pugni per rubargli il cellulare, individuati due rapinatori

Gli si sono avvicinati senza un motivo apparente e così, dal nulla, hanno cominciato a sferrargli contro calci e pugni, per rubargli il cellulare e poi darsi alla fuga. L'episodio risale allo scorso 4 marzo: il malcapitato è un giovane albanese di 23 anni, i presunti responsabili due cittadini tunisini, rispettivamente di 29 e 33 anni.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

I carabinieri di Venezia, una volta ricevuta la querela da parte del giovane rapinato, hanno avviato le indagini per ricostruire i contorni di quanto successo, individuando i due aggressori. Nei giorni scorsi, sono stati individuati e denunciati a piede libero: uno dei due era già stato arrestato in due distinte occasioni, il 17 marzo per spaccio di stupefacenti e l'indomani per resistenza a pubblico ufficiale. Il 19 marzo è stato quindi portato dai militari presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), per l'espulsione dal territorio nazionale.