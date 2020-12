Rapina in casa: in quattro minacciati con la pistola

Una rapina è andata a segno sabato sera, a San Donà di Piave, con tutta una famiglia sequestrata per alcuni minuti in un'abitazione in via Divisione Tridentina.

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, qualcuno si sarebbe presentato verso le 17 davanti alla residenza di Corrado Marian, barbiere del posto, quando in casa c'era solo la moglie, che in quel momento era al telefono con la figlia. Non è chiaro se sia stata lei stessa ad aprire ai malviventi, fatto sta che in qualche modo gli intrusi sono entrati: in tre, con i volti coperti e incappucciati. Avrebbero puntato una pistola contro la donna, minacciandola e costringendola a stare ferma e zitta.

La figlia, al telefono, ha sentito il trambusto, probabilmente senza capire esattamente cosa stesse succedendo. Si è allarmata, ha subito avvertito il padre e, assieme a lui e al marito, si è precipata a casa dei genitori. Non sapevano cosa li aspettava: una volta entrati si sono trovati davanti i rapinatori, che li hanno messi sotto tiro minacciando anche loro.

A quel punto tutti e quattro sono rimasti in ostaggio dentro l'abitazione, mentre i criminali, con il flessibile, aprivano un varco nella cassaforte. Il tempo di racimolare gli oggetti di valore presenti all'interno - alcuni gioielli, più qualche centinaio di euro - dopodiché se ne sono andati, lasciando i quattro illesi, ma terrorizzati. A quel punto la famiglia Marian ha allertato i carabinieri, che sono arrivati sul posto e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.