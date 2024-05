Rapina al centro Le Barche, commessa scaraventata contro una vetrina

Il centro commerciale gremito ieri tra le 18 e le 19, gente all'interno e nei bar in piazza. Immancabili gli agenti della sicurezza privata a presidiare ogni piano del centro Le Barche di Mestre. Eppure si è creato il caos verso quell'ora, quando un malintenzionato è entrato nella profumeria al piano terra, ha afferrato alcune confezioni di profumi e si è dato alla fuga, senza mettere in conto la resistenza di una commessa che ha provato a bloccarlo. L'uomo, fuori di sé, vedendosi impedire l'uscita le ha dato una grossa spinta che ha fatto finire la donna contro una vetrina.

Brutto il colpo, una volta a terra per la lavoratrice è stata necessaria un'assistenza medica. In base alle prime testimonianze l'allarme è scattato subito. L'ambulanza del Suem di Mestre è arrivata alle Barche e ha soccorso la commessa che forse necessitava di accertamenti ed esami e quindi di raggiungere il Pronto soccorso. Intanto l'uomo è riuscito a scappare. Gli agenti della polizia locale hanno raccolto tutto il materiale utile alle indagini: resoconti, video, fisionomia e abiti descritti da parte di chi aveva visto l'uomo entrare e uscire, e la merce mancante. In parte all'interno, ma anche circolando attorno all'isolato gli agenti lo hanno cercato per fermarlo e ieri sera dopo le 20.30 erano ancora impegnati nelle indagini. La vicenda è in mano alla polizia locale.

Sul posto c'erano le volanti della questura. I furti al centro commerciale fanno parte dell'ordinario, nonostante la frequentazione continua. Ecco perché nei negozi più visitati quali il supermercato a piano terra, la presenza della guardiania privata è costante. L'anno scorso, ad aprile, un senzatetto stava tentando di ferirsi con una lametta presa dagli scaffali, finendo per tagliare poi la mano a un vigilante che ha evitato il peggio gestendo la situazione. Sotto accusa i bivacchi alla Colonna della Sortita, dove passano l'intera giornata persone con dipendenze che acquistano alcolici al market e poi rimangono stesi attorno al monumento dove si crea degrado, fuori dal palazzo.