Camperisti rapinati con coltello: la polizia arresta un 34enne

Nel pomeriggio di Ferragosto la polizia di Vicenza ha arrestato B.G., 34enne originario del vicentino, per il resto di rapina aggravata in concorso. L'uomo aveva agganciato due camperisti veneziani proponendo loro di realizzare tatuaggi a prezzi modici, con la complicità di un'altra persona non identificata. Ha accompagnato i turisti nell'area verde di via Adenauer, a Vicenza, e là li avrebbe minacciati con un coltello e rapinati di 120 euro, oltre ai loro zaini, a degli occhiali da sole e a una busta di tabacco.

I veneziani hanno allertato il 113, dando una descrizione dettagliata dei due rapinatori. Le volanti si sono mosse subito e, dopo una rapida battuta nella zona di Campo Marzio, hanno intercettato uno dei due. L'uomo ha cercato fuggire ma è stato immobilizzato e arrestato. Durante la fuga ha anche abbandonato due ovuli contenenti cocaina, recuperati dagli agenti. Con sé aveva il tabacco rubato. È stato portato in carcere, mentre sono in corso le indagini per individuare il complice.

L'articolo originale su VicenzaToday.