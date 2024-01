Ai domiciliari per rapina, esce e ne commette un'altra: arrestato

Si trovava agli arresti domiciliari dopo aver commesso una rapina impropria. Ciò nonostante, è evaso e ne ha commessa un'altra. Ora è finito in carcere un cittadino di origini marocchine, arrestato dagli agenti del commissariato di Marghera.

I fatti

Il giudice ha disposto un aggravamento della misura cautelare in seguito all'episodio, avvenuto a dicembre. In quei giorni l'uomo, che scontava gli arresti dopo una rapina impropria commessa in un centro commerciale di Marghera a luglio, si è diretto nella stessa struttura commerciale e ha tentato di nuovo di rubare. Anche in questa circostanza è stato arrestato in flagranza. Nei giorni scorsi gli agenti lo hanno accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday