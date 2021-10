Minacciati, malmenati e rapinati da una gang a Monastier

Per tutta la serata e la notte di sabato ha terrorizzato, picchiato e rapinato alcuni dei giovani presenti all'interno e all'esterno di un locale di via Pisani a Monastier (Treviso). C'è voluto l'intervento di due pattuglie dei carabinieri, all'alba di domenica, per fermare un bellunese di 20 anni, D.A., arrestato per rapina aggravata e ricettazione. La vicenda è riportata da TrevisoToday.

I carabinieri sono stati chiamati alle 5 del mattino per un'aggressione con rapina a mano armata. Arrivati sul posto hanno raccolto la testimonianza delle due vittime, sanguinanti, con evidenti segni di pestaggio e ancora in stato di shock: un 18enne e un 17enne originari della provincia di Venezia. I due (poi medicati all'ospedale e dimessi con alcuni giorni di prognosi) hanno raccontato di essere stati avvicinati da un folto gruppo di giovani, fra i quali D.A., che li ha aggrediti spingendoli contro una ringhiera, minacciandoli con un coltello e, infine, scaraventandoli a terra e colpendo uno dei due, il minore, con un calcio alla testa. I due, terrorizzati, hanno quindi consegnato al rapinatore i propri portafogli.

I militari si sono messi sulle tracce dell’aggressore e lo hanno individuato poco dopo nella vicina via Roma, accovacciato dietro una siepe e travisato da un cappuccio. Addosso aveva ancora il “bottino” raccolto nel corso della serata, non solo i soldi dei veneziani ma anche molti altri oggetti di valore: un orecchino con brillantini rapinato ad un'altra vittima, un quindicenne di Silea che D.A. aveva minacciato con un coltello all'interno del locale; un cellulare rubato ad una diciottenne di Treviso; e ancora una giacca, un orologio, una catenina, un anello e uno smartphone. Tutto probabilmente oggetto di furto, anche se i proprietari non sono ancora stati individuati. Al termine degli accertamenti, il rapinatore è stato arrestato e portato al carcere di Treviso.