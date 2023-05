Un altro colpo alla profumeria Sephora

Rapina con coltello alla profumeria Sephora in centro a Mestre. Dopo le spaccate con lo sfondamento delle vetrate dei negozi a colpi di tombino, nell'autunno del 2022, lunedì si è presentata una coppia che dopo aver rubato una bottiglia di profumo, per guadagnarsi l'uscita, ha tenuto puntata l'arma da taglio contro il personale.

L'uomo, un 42enne di Marghera, e la donna di 29 anni residente a Rossano Veneto, pensavano di averla fatta franca. Invece la loro fuga si è conclusa molto presto. Ancora una volta le telecamere e i testimoni che erano in profumeria, diventata un riferimento per gli acquisti a due passi da piazza Ferretto, hanno messo i poliziotti delle volanti sulla strada giusta per rintracciare i malviventi.

Identificati e rintracciati nelle prossime ore dovranno comparire davanti al giudice per rispondere della rapina. L'uomo in passato aveva commesso altri furti, in base alle prime indagini, molti dei quali destinati a rimanere impuniti visto che i negozianti derubati dopo la chiamata al 113 hanno preferito lasciar cadere senza andare avanti a sporgere denuncia querela.