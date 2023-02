Spruzza spray al peperoncino per scappare: bloccato e arrestato

Per guadagnarsi la fuga ha spruzzato spray al peperoncino in faccia al proprietario dell'auto all''interno della quale stava rovistando, colto sul fatto proprio dal legittimo possessore della macchina. Ma non è servito ad aprire una via di fuga al malvivente, anzi. L'uomo, seppur colpito dallo spray urticante, è riuscito ad afferrare e a tenere fermo il ventenne scoperto in flagrante fino all'arrivo dei carabinieri della Radiomobile che lo hanno arrestato.

È successo mercoledì, poco prima delle 20, a San Donà. I militari della compagnia locale con il supporto di una squadra di intervento operativo del IV battaglione “Veneto” e in collaborazione con la polizia locale e un'unità cinofila, quella sera stavano controllando quattro parchi cittadini: il Benjamin, il Villeneuve-sur-Lot, il parco Europa e l’Agorà con 15 operatori. Sono state 26 le persone verificate in tutto, fino a che verso le 20 è scattato l'arresto del ventenne. Il giovane aveva indosso, senza averlo usato, anche un coltello a serramanico. I gravi indizi raccolti sono validi per ipotizzare la tentata rapina impropria aggravata e il porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Al parco Agorà è stato poi trovato un minore in possesso di 7 dosi di hashish e un bilancino elettronico: denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio, e nello stesso giardino i militari hanno controllato un 21enne con una dose di marijuana, che è stato segnalato alla Prefettura. Il giovane, riconosciuto dagli operatori della polizia locale come sospetto autore del furto di una bici a San Donà, è stato denunciato. Si tratta di una Fat bike Ktm del valore di circa 1.500euro portata via dalla scuola Ippolito Nievo il giorno di San Valentino. I militari hanno anche rintracciato un minorenne che avrebbe acquistato una bicicletta rubata: lui è stato indagato per ricettazione e la bici recuperata e sequestrata dalla polizia locale. Al parco Europa le forze dell'ordine hanno trovato un 46enne di Musile con una dose di eroina, segnalato in Prefettura.