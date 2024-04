Rapina in tabaccheria e scorribande con pistola a salve: tre banditi in arresto

Una rapina in tabaccheria, un passante minacciato, un furto su auto. Infine l'arresto dei presunti responsabili: un 32enne italiano, un 36enne e un 31enne romeni, tutti residenti a Mira e noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. A eseguire l'arresto, giovedì 4 aprile, sono stati i carabinieri del Radiomobile di Padova.

La vicenda è ricostruita da PadovaOggi: poco dopo le 16 di ieri la centrale operativa dei carabinieri ha diramato l'avviso di ricerca di una Mercedes Classe C con tre persone a bordo le quali, con i volti coperti e armate di pistola, avevano messo a segno una rapina ai danni di una tabaccheria di Vigonza. L'auto è stata avvistata poco dopo a Selvazzano, nei pressi del supermercato Alì, dove i sospettati avrebbero mostrato l'arma a una donna che era nella sua auto assieme alla figlia minorenne. La conducente si è allontanata e ha chiamato il 112. Poco dopo, una nuova segnalazione ha localizzato la Mercedes in sosta a Rubano. I tre erano a bordo strada, sempre armati. A quel punto le pattuglie sono intervenute sul posto, riuscendo a bloccare il trio, che stava cercando di fuggire: gli occupanti sono stati invitati a scendere dal mezzo con le mani in vista.

La perquisizione

È seguita la perquisizione del veicolo: sotto il sedile anteriore destro è stata trovata una pistola a salve, priva di tappo rosso, e sul sedile posteriore la somma di 355 euro in contanti, un passamontagna, guanti da lavoro, attrezzi da scasso, nonché documenti e carte di credito. Tutto messo sotto sequestro. Oltre all'arresto per rapina, i tre dovranno rispondere anche per danneggiamento aggravato, furto aggravato, indebito utilizzo di carta di credito. Il conducente della Mercedes, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest ed è stato quindi indagato anche per guida in stato d'ebbrezza, con ritiro della patente e sequestro dell'auto. Tutti e tre, secondo quanto riportato dai carabinieri, avevano fatto uso di droga.

La ricostruzione delle tappe

È stato quindi possibile ricostruire la dinamica dei fatti. I tre avevano dato inizio alle loro incursioni alle 15.45 nel comune di Mira, dove, a bordo dell’auto, avrebbero avvicinato un giovane puntandogli la pistola contro, chiedendogli informazioni per poi proseguire la loro corsa in direzione Padova. Alle 16 la seconda tappa è stata Vigonza, in via Grandi, dove è stata messa a segno la rapina: qui, anche grazie alla pronta reazione dell’esercente, i banditi sono riusciti a portar via solo alcuni pacchetti di sigarette. Poi, alle 16.35, a Borgoricco, i tre avrebbero compiuto un furto da un’auto in sosta, rubando una giacca e un portafoglio, e utilizzando poi una delle carte per prelevare da uno sportello bancomat la somma di 500 euro. Alle 17.50 l'allarme al 112 è stato lanciato dalla donna con la bambina nel piazzale dell'Alì di Selvazzano. Infine, alle 18.10, a Rubano si è arrivati all'arresto e alla conclusione del pomeriggio di follia. I tre sono stati portati al carcere di Padova.