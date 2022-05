Ruba del cibo e per guadagnarsi la fuga strattona il direttore del supermercato: denunciato

Ha cercato di nascondere alcuni generi alimentari per non pagarli. Una volta scoperto, ha strattonato il direttore del supermercato.

La rapina

Venerdì 20 maggio un 49enne di Chioggia, pregiudicato, si trovava al supermercato Famila di Piove di Sacco. Dopo essersi aggirato tra gli scaffali, convinto che non lo vedesse nessuno, ha preso del cibo e l'ha nascosto. Il valore della refurtiva era di circa 95 euro. Purtroppo per lui il direttore del supermercato ha visto tutto e non lo ha lasciato scappare. Prima che l'uomo potesse passare dalle casse senza pagare ha cercato di bloccarlo, scatenando la reazione del 49enne: quest'ultimo ha strattonato il direttore del negozio e poi è scappato di corsa. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri della radiomobile che hanno posto fine alla fuga dell'uomo, denunciato per rapina. La merce è stata restituita.