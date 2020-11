Rapina in tabaccheria, bottino di migliaia di euro

Ha aspettato che non ci fossero più clienti all'interno, all'orario di chiusura, si è coperto il volto ed è entrato. «Dammi i soldi», ha intimato lunedì sera un rapinatore al titolare di una tabaccheria lungo via Provinciale sud a Fossò. Erano le 19.30 quando il malvivente è entrato in azione.

Il rapinatore non ha minacciato direttamente con un'arma il gestore dell'attività commerciale, ma ha lasciato intendere di avere una pistola nella cintola dei pantaloni. Il tabaccaio, spaventato, ha intravisto un oggetto che potesse somigliare all'arma e ha consegnato un borsello con l'incasso della giornata, pari ad alcune migliaia di euro.

Il rapinatore, una volta ottenuto il bottino, se n'è andato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini resgistrate dalle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare il rapinatore, che ha agito con il volto coperto da cappuccio e sciarpa.