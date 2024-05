Coppia di studenti universitari rapina cameriere e finisce ai domiciliari

Mercoledì scorso i carabinieri di Torri del Benaco hanno arrestato due studenti universitari, una di 21 anni e l'altro di 26, residenti a Mestre e a Verona.

I due sono ritenuti responsabili della violenta aggressione avvenuta lo scorso 11 febbraio ai danni di un cameriere 29enne di origine eritrea. La vittima è stata colta di sorpresa e bloccata alla fine del turno di lavoro. E gli aggressori hanno più volte colpito il giovane cameriere per portargli via tutti gli oggetti di cui era in possesso. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’evento e identificare i responsabili, nei confronti dei quali è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.