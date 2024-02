Tentata rapina in villa, parte uno sparo: colpito alla gamba uno dei proprietari

Un gruppo di tre banditi armati ha fatto irruzione in una villa a Cavallino Treporti, località Ca' Ballarin, nella serata di domenica 19 febbraio. Scoperti, hanno sparato alla gamba di uno dei residenti per coprirsi la fuga.

I malviventi sono entrati in azione attorno alle 19, quando era ormai buio, con i volti coperti. Avevano preso di mira un'abitazione piuttosto isolata. Entrati, hanno incontrato per primi gli anziani proprietari e avrebbero cercato di immobilizzarli. Le cose, però, non sono andate secondo i piani. Le urla degli anziani hanno attirato l'attenzione del resto della famiglia, residente ai piani superiori, che è subito scesa in aiuto: il nipote, A.B., di 33 anni, e i suoi genitori.

È nata una colluttazione tra i proprietari di casa e gli intrusi, e nel trambusto i rapinatori avrebbero sparato un colpo. Il giovane è stato raggiunto da un proiettile all'altezza della gamba e a quel punto i banditi hanno deciso di desistere. Sono scappati all'esterno, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorritori del 118. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Mestre e operato. Non sarebbe in gravi condizioni.

Sulla vicenda ora indagano i carabinieri, che cercheranno di ricostruire l'accaduto e individuare i rapinatori. «Purtroppo una brutta notizia - commenta la sindaca Roberta Nesto -. Sono venuta presso i nostri concittadini per verificare le condizioni di salute e per ogni altra necessità. Spero che i malviventi vengano presto individuati e consegnati alla giustizia. I carabinieri hanno completo accesso alle oltre 60 ottiche della rete di videosorveglianza del territorio grazie a un accordo firmato già tre anni fa».