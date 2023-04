Trentenne arrestato per rapina: deve scontare quattro anni

I carabinieri lo hanno fermato per un controllo e, durante le procedure per identificarlo, hanno scoperto che avrebbe dovuto essere in carcere. Un 30enne di nazionalità moldava è stato arrestato nei giorni scorsi, nell'ambito di una serie di pattugliamenti attivati in tutto il territorio in occasione dei giorni di festa.

L'uomo, intercettato a Spinea, è risultato destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla procura generale della Corte D’Appello di Catanzaro per la condanna a quattro anni e un mese di reclusione per una rapina commessa nel 2018 a Falerna (Catanzaro). È stato, quindi, accompagnato nel carcere di Venezia.