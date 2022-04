Rapine e aggressioni: 32enne di Favaro portato in carcere

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Mestre hanno rintracciato e portato in carcere un 32enne di Favaro Veneto (D.N.N. le sue iniziali), coinvolto in almeno tre episodi di rapina ed aggressione nel periodo tra il 2012 e il 2013. All'uomo è stato notificato un ordine di carcerazione della Corte d’appello dopo la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione.

Il primo episodio si era verificato in uno studio di analisi cliniche, dove il 32enne, assieme ad un complice, aveva minacciato il personale con un cacciavite, ottenendo mille euro. In un altro caso, la vittima era stata un tabaccaio di campo San Provolo, a Venezia: gli stessi due rapinatori, puntandogli contro un taglierino, si erano fatti consegnare circa tremila euro. A queste accuse si è aggiunto un terzo episodio avvenuto l'anno successivo, quando D.N.N. ha aggredito un giovane di Mestre con una mazza da baseball per rapinarlo di pochi spiccioli.