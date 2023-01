Aggressioni e rapine fuori dalla Capannina a Jesolo, 22enne arrestato

Nella notte del 2 luglio dello scorso anno si è reso protagonista, con tre complici, di almeno due brutali aggressioni a Jesolo. Vittime alcuni ragazzi che si trovavano in vacanza e sono stati seguiti, presi di mira all’uscita della "Capannina", accerchiati, aggrediti e derubati di portafogli, cellulari di ultima generazione e poche centinaia di euro. I malcapitati, di circa 20 anni, sono stati scaraventati a terra dal branco e colpiti con estrema violenza, con calci anche in testa, sono stati poi immobilizzati e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso a causa delle lesioni riportate.

Nei giorni scorsi i poliziotti del commissariato di Conegliano, con il supporto di agenti della squadra mobile di Venezia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nell'agosto dello scorso anno, nei confronti di uno dei banditi. Si tratta di un cittadino albanese di 22 anni. Le indagini, dirette dalla procura di Venezia, hanno portato a racccogliere elementi nei confronti dell'aggressore, che ha collezionato in passato vari precedenti per reati contro il patrimonio, per rapina in concorso. Il giovane straniero, residente a Mogliano Veneto ma di fatto irrintracciabile e senza fissa dimora, è stato scovato in una struttura ricettiva di Parè a Conegliano e accompagnato presso il carcere trevigiano di Santa Bona.