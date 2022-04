Rapine e furti a Venezia, ventenne portato in carcere

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato nelle ore scorse un giovane di 20 anni residente a Marcon. Nei suoi confronti c'era un'ordinanza di cattura emessa dal tribunale di Venezia, che lo ha ritenuto colpevole di una lunga serie di rapine, estorsioni e furti commessi a Venezia nell'autunno del 2020.

In quel periodo si erano verificati vari episodi di questo tipo, in parte agevolati dalle restrizioni anti Covid che erano in vigore all'epoca: bar e ristoranti erano soggetti a chiusura anticipata, molte attività non lavoravano perché il turismo era drasticamente ridotto e le strade della città erano spesso deserte. In questo contesto il ragazzo, assieme a dei complici, aveva messo a segno diversi colpi.

Già noto per alcuni precedenti penali, il giovane è stato individuato nel corso delle indagini, processato e condannato a una pena di tre anni e tre giorni di reclusione. Infine, in questi giorni, i carabinieri della compagnia di Mestre lo hanno rintracciato a Marcon e, dopo le attività di rito, lo hanno rinchiuso nel carcere di Venezia.