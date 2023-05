Tenta la rapina, aggredisce e picchia una guardia giurata: arrestato

Due tentativi di rapina venerdì, finiti a botte, minacce e colluttazioni ma con uno dei due malviventi in arresto. Uno straniero di 23 anni ha cercato di uscire dall'Oviesse del Lido, in Gran viale Santa Maria Elisabetta, con 150 euro di abiti non pagati nascosti dentro a uno zaino. Ad accorgersi del furto una guardia giurata che l'ha atteso all'uscita per bloccarlo e riprendersi la merce, ma il giovane non si è fermato, ha preso una bottiglia minacciando l'agente e anche il gestore che si era avvicinato, colpendo poi il vigilante per aprirsi la strada, gettandogli addosso un bidone delle immondizie. Intanto dall'amministrazione avevano avvertito la polizia e le volanti lagunari sono arrivate in tempo per fermare e arrestare il 23enne straniero. Una misura convalidata dal tribunale sabato, che ne ha giudicato il comportamento aggressivo ed efferato decidendo di tenerlo in custodia.

Altro tentativo di rapina nel pomeriggio in via Miranese a Chirignago dove, al distributore di benzina dell'Ip un altro straniero approfittando di un momento di assenza del gestore, che si era allontanato momentaneamente lasciando il box con la cassa all'interno aperto, si è introdotto nella cabina e ha provato a portare via tutto il registratore di cassa. Il titolare, che si è accorto in tempo, lo ha affrontato e nel corso di una colluttazione tra i due dopo essersi ripreso la cassa ha provato a chiudere il ladro in uno sgabuzzino tenendolo fermo fino all'arrivo della polizia. Ma non ce l'ha fatta e il malvivente è scappato, così quando le volanti sono arrivate all'Ip il titolare ha potuto solo fare una descrizione dell'uomo che ha tentato di rapinarlo.