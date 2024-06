Rapinavano gli studenti a Portogruaro: un ventenne ai domiciliari

La mattina dell'11 giugno i carabinieri di Portogruaro, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo operativo e di Azzano Decimo (Pordenone), hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari a carico di un 20enne della provincia di Pordenone: in base alle indagini, sarebbe responsabile di tre rapine a danno di studenti minorenni commesse nell’area della stazione ferroviaria di Portogruaro.

Il provvedimento è il risultato degli accertamenti svolti in seguito alle denunce delle vittime dei tre episodi, che hanno permesso di identificare in totale cinque responsabili. Oltre al ventenne finito ai domiciliari, infatti, sarebbero coinvolti altri quattro giovanissimi che avrebbero partecipato alle rapine: al momento comunque non si parla di una banda vera e propria perché, in ciascuno degli episodi accertati, il ventenne avrebbe agito con la complicità di persone diverse. Nei confronti di tutte loro sono già state emesse, un paio di settimane fa, varie misure di prevenzione richieste dai carabinieri: un foglio di via obbligatorio dal comune di Portogruaro della durata di 2 anni, due avvisi orali e due divieti di accesso e stazionamento in determinati luoghi per ragioni di sicurezza, della durata di 1 anno.

La questura di Venezia, motivando la firma delle misure preventive, ha spiegato che i destinatari avrebbero messo in atto «furti, soprusi e angherie» ai danni di altri giovani. L’Arma dei carabinieri sottolinea l'impegno profuso non soltanto nelle operazioni di contrasto ai reati, ma anche nell'ambito della prevenzione, che include le attività di sensibilizzazione svolte negli istituti scolastici.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday