Vittime pedinate e malmenate: quattro rapinatori finiscono in carcere

Una volta individuate le vittime, le pedinavano e, quando non c'era nessuno nei paraggi, le accerchiavano. Le malmenavano per farsi consegnare tutto ciò che avevano e poi scappavano. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro uomini accusati di aver commesso tre rapine in centro storico a Venezia tra ottobre e novembre scorsi.

Bottino di migliaia di euro

Particolarmente cruente sono state due rapine nell’isola di Giudecca, nel corso delle quali gli indavati, dopo aver picchiato le vittime erano riusciti a dileguarsi con parecchi soldi: nel primo caso mille euro e diecimila, invece, nel secondo episodio. I malviventi hanno tentato di camuffare le loro identità coprendosi il volto con indumenti e cappucci, facilitati in questo anche dall’uso delle mascherine.

Ricollegando immediatamente i due episodi – che avevano evidenti similitudini – è stato possibile per gli investigatori identificare i quattro tramite la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle zone interessate grazie anche alla collaborazione della polizia locale e l'acquisizione delle diverse testimonianze, sia delle vittime che di chi aveva assistito alle scene.

Ad uno dei quattro indagati, inoltre, viene contestata una rapina perpetrata, con l’utilizzo di un coltello, ai danni di un supermercato nel centro storico: in quella circostanza il bottino era stato di 50 euro. I quattro arrestati martedì all'alba sono stati accompagnati nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.