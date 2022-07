Entravano nei supermercati pistola alla mano: arrestati due rapinatori

Entravano nelle attività commerciali con fare minaccioso: pistola alla mano e volto travisato, puntavano direttamente alla cassaforte. Un "modus operandi" ripetuto almeno tre volte, come gli episodi ricostruiti dalla polizia di Venezia. I delinquenti, quattro cittadini italiani residenti nel territorio, si sono resi protagonisti di rapine nei supermercati della terraferma, sempre in orario serale. Per due di loro, al termine dell'attività di indagine, sono scattati gli arresti domiciliari con obbligo di dimora, poiché "fortemente indiziati di rapina aggravata". Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito la misura cautelare questa mattina, su disposizione della procura lagunare.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi, quattro in tutto, entravano nel supermercato di turno sempre in orario serale. Intimavano i clienti intenti a fare la spesa e il personale di cassa a mantenere la calma, perché il vero obiettivo era la cassaforte. Si dirigevano quindi verso l'ufficio del direttore del punto vendita, gli puntavano una "scacciacani" al volto e lo minacciavano fino a quando non consegnava loro tutto il denaro contenuto all'interno dell'armadio di sicurezza.

A quanto emerso dalle indagini, nulla era lasciato al caso: i rapinatori, infatti, effettuavano più sopralluoghi nel supermercato di turno nei giorni precedenti a quello del colpo. L'obiettivo era quello di verificare orari e giorni di presenza del direttore del market, che avrebbe poi consegnato loro - sotto intimidazione - tutto il contante presente in quel momento all'interno della cassaforte.