In Veneto ci si sposa e si fanno figli sempre più tardi. Il 64% dei giovani vive ancora con i genitori

Nel 2021, in Veneto, il 64% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora con i propri genitori, rispetto a una media europea del 50%. Allo stesso tempo sono sempre di più quelli che scelgono di trasferirsi all'estero, 4.503, raddoppiati rispetto a dieci anni fa, il 43% dei quali laureati. Il dato emerge dal 'Rapporto statistico', giunto all'edizione numero 20, presentato martedì mattina a Palazzo Balbi a Venezia, sede della giunta regionale.

Dei giovani che scelgono di andarsene di casa, il 26% lo fa in coppia: il 13,9% ha figli, il 12,2% no. Dal rapporto emerge come continui a spostarsi sempre più in là anche l'età in cui ci si sposa (35,1 anni di media le donne, 37,8 gli uomini) e si decida di fare il primo figlio (età media 31). Sul fronte occupazionale, invece, diminuisce il numero dei "neet" - giovani che non studiano e non lavorano -: sono il 13,1% del totale, la terza quota più bassa d'Italia. Tra i più giovani c'è anche un maggior rischio di vulnerabilità, a causa di una maggior precarietà (35%) e stipendi più bassi.

Pil in crescita del 3,9%

Il documento offre anche la tradizionale analisi congiunturale del tessuto socio-economico della regione. Se il Pil del Veneto è cresciuto del 3,9% nel 2022, si prevede un'ulteriore crescita dell'1% nel corso del 2023. Molto buoni sono gli indicatori relativi all'export, al +16% sul 2021, e +26,1% rispetto al 2019.

Dall'analisi emerge un Veneto in salute, con tutti i settori che mostrano segni positivi. L'industria cresce dello 0,2%, le costruzioni del 10,5%, trainate dai bonus edilizi, e il terziario migliora del 5,4% rispetto al 2021. Sul fronte del turismo, dopo un 2019 con cifre da record (con oltre 71 milioni di presenze) e due anni segnati dalle restrizioni per la pandemia, il 2022 si è chiuso con una crescita del 30% rispetto all'anno precedente, mentre il primo trimestre del 2023 ha fatto segnare un +43% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Anche l'occupazione, a livello regionale, segna una crescita (+3,1%), con un tasso di occupazione che supera il 67%, superando quello del 2019; al contempo si registra una forte diminuzione del numero di persone che cercano lavoro. «Abbiamo chiuso i conti del 2022 in maniera scientifica, sbugiardando tutte le proiezioni sbagliate - ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia - e le persone che a livello nazionale hanno avviato la narrazione del 'tutto va male'».