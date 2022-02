Federica Pellegrini: «Vorrei vederli in faccia e chiedergli perché»

Federica Pellegrini ha lasciato ad alcune storie Instagram il proprio dispiacere per i cartelli ingiuriosi comparsi questa mattina sul tratto di lungomare di Jesolo a lei dedicato. «Sull'arrogante e la mitomane non dico niente, forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Sull'offesa, però, avrei qualcosa da dire».

La campionessa di Spinea crede si possa trattare «di una presa di posizione invidiosa e rancorosa di qualcuno», ma cerca di sdrammattizzare: «Mi faccio due grosse risate». La polizia locale era intervenuta subito per rimuovere i cartelli di cattivo gusto, acquisendo le immagini delle videocamere di sicurezza della zona per risalire ai responsabili. «Spero che qualche telecamera li abbia ripresi - ha continuato la "divina" - perché voglio vederli in faccia e chiedergli perché. Anche se sono donna, posso controbattere».

L'ex nuotatrice ha quindi ringraziato per la solidarietà ricevuta le istituzioni e la politica, in particolar modo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. «L’inciviltà non risparmia nessuno, - aveva commentato il governatore - nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà. È un bruttissimo gesto, oltre che un reato che va affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Sempre più persone, ogni giorno, vengono fatte oggetto di minacce o gesti ostili, ai quali va data da tutti una forte risposta di civiltà».