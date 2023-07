Fondi dal Governo per il Bosco dello Sport, pioggia di critiche: «Un fallimento per la città»

«Brutte notizie per la città», «Uno scandalo nazionale». Sono alcune delle reazioni dell'opposizione in Consiglio comunale a Venezia e al Governo, alla notizia che il Bosco dello Sport di Tessera, per il quale erano stati bloccati i fondi del Pnrr, sarà finanziato per 93,5 milioni di euro attinti dalle risorse del piano nazionale complementare. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di concerto con i ministri Raffaele Fitto e Giancarlo Giorgetti, ha firmato questa mattina il decreto.

«Una scelta incomprensibile»

Giuseppe Saccà, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale la giudica una scelta «incomprensibile», specie dopo «quanto deciso a livello Europeo». Investire «300 milioni di euro in risorse pubbliche su questo intervento in questa fase storica è un errore e non è una priorità per Venezia - sottolinea Saccà -. E ora ci preoccupa come il Governo potrà rispondere alla richiesta fatta più volte e da tutto il consiglio comunale con atti formali di rifinanziare, la legge speciale con 150 milioni. Con che faccia andremo a chiedere nuove risorse a Roma per le vere emergenze della città?».

Aggiunge Sara Arco, delegata al Turismo per la municipalità di Venezia, Murano e Burano: «Lo abbiamo sempre affermato e oggi più che mai: in questa fase storica pensare di costruire unicamente con risorse pubbliche uno stadio e un palazzetto è sbagliato. Sono ben altre le priorità per rilanciare Venezie e Mestre: ambiente casa e lavoro sono le tre parole chiave per investire le risorse pubbliche oggi».

«Governo asseconda città dello stesso colore politico»

Per la segretaria comunale del Pd, Monica Sambo, «le forze di Governo scelgono di assecondare una città dello stesso colore politico, a differenza di Firenze, per accordi elettorali, quando invece sulle cose che servono davvero a Venezia, come il finanziamento della legge speciale, le risorse per lo sviluppo del territorio, il supporto ai servizi, scuola, trasporti, le risorse per la casa, il Presidente dell’autorità per la laguna è tutto fermo. Il ministro dell’Interno - aggiunge la consigliera - dichiara che si tratta di rigenerazione di un'area degradata della città di Venezia, quando ben sappiamo che una delle ragioni della bocciatura è stata la mancanza di sostenibilità green del progetto stesso».

«Con Legge Speciale si affronterebbero altre priorità»

Critico anche Marco Gasparinetti, consigliere e capogruppo di Terra e Acqua 2020, che punta il dito contro la decisione di finanziare il Bosco dello Sport anziché rifinanziare la Legge Speciale per Venezia (per cui la richiesta unanime del Consiglio è di 150 milioni di euro), «che permetterebbe di affrontare ben altre priorità». Pendono anche i rimborsi per l'acqua alta eccezione dal 2019, aggiunge Gasparinetti, «con centinaia di persone in attesa per un importo totale che sfiora i 40 milioni di euro, e anche su questa vicenda il Consiglio comunale si è pronunciato all'unanimità. Per una questione di rispetto nei confronti di chi ha patito quei danni, e ha già anticipato le spese, documentandole con perizie asseverate, auspico che il Governo dimostri una sollecitudine pari a quella dimostrata nei confronti di un palasport che serve principalmente ad una singola squadra di basket».

Sulla stessa linea anche Gianfranco Bettin della lista Verde Progressista: «Il Governo, dopo questa grossa spesa imprevista per stadio e palasport, difficilmente risponderà alla richiesta di finanziare adeguatamente la Legge speciale e le altre opere urgenti per la città. Una mole enorme di risorse, dunque, per gli errori strategici della giunta viene negata a opere necessarie o dirottata verso opere che altrove pagano i privati. Si tratta, complessivamente, di quasi mezzo miliardo di euro di cui Venezia avrebbe drammatica urgenza».

«Un grande fallimento per la città»

«Bisogna dire le cose con chiarezza», dice il consigliere comunale di Tutta la città insieme!, Giovanni Andrea Martini. «Vuol dire - sottolinea - che lo Stato coprirà le opere di urbanizzazione, il verde e il palazzetto, mentre stadio e la nuova viabilità saranno a carico del Comune. E come coprirà queste spese il Comune? Userà fondi propri, soldi della legge speciale, e accenderà nuovi mutui. È tutto nero su bianco nel bilancio di previsione. Siamo sicuri che è proprio questo che gli elettori volevano?».

Martini ribadisce che il Bosco dello Sport «è un grande fallimento per la città», perché incamera «tutto quello che era spendibile per migliorarla, e invece viene convogliato su un progetto prioritario per Brugnaro, ma non per i residenti. Brugnaro decanta il coraggio del fare. Ma fare che cosa? E se la prende con noi che siamo quelli del no. Ma no a cosa? A soldi buttati via invece che investiti in case, lavoro, servizi, rigenerazione urbana». «Così come abbiamo scritto alla presidente della Commissione Europea e siamo stati ascoltati, assieme agli altri soggetti che hanno lavorato per evitare che i fondi Pnrr finanziassero il Bosco - precisa Martini -, scriveremo anche i ministri italiani, cercando di riportarli alla ragione».

«Uno scandalo nazionale». Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, giudica i fondi a favore del Bosco dello Sport. «Il finanziamento dello stadio di Venezia da parte del Governo - sottolinea - rappresenta un puro spreco di risorse pubbliche in un paese allo stremo. Ricorreremo in ogni sede».