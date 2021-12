Record di 7.500 vaccinazioni in un giorno per Ulss 3

Un'altra giornata record sul fronte della campagna vaccinale: nel territorio dell'Ulss 3 ieri sono stati registrati 7469 vaccini, circa cinquecento in più rispetto al record fatto registrare due giorni fa, e mille in più rispetto all'obiettivo che l'azienda sanitaria si è dato, cioè quello di somministrare ogni giorno 6400 vaccini.

«Si tratta di un risultato notevolissimo. - sottolinea il direttore generale, Edgardo Contato - Ogni vaccino somministrato è una persona che esce dal rischio di contrarre il Covid in forma grave, ed è un mattoncino in più nel muro che tutti assieme costruiamo contro un virus che non vuole davvero abbassare le sue armi». I quasi 7500 vaccini somministrati sono il frutto di un lavoro molto complesso: «Avevamo in programmazione per la giornata di ieri - spiega il dg - circa 5500 vaccinazioni prenotate, e questo è stato il punto di partenza. Ma durante la giornata siamo riusciti ad aggiungere, grazie alle progressive aperture di nuovi slot, altre 300 prenotazioni dell'ultimo minuto».

«Oggi credo che si debba spendere una parola per le persone dell'Ulss 3 che curano la programmazione dell'attività. - aggiunge Contato - Dietro a coloro che vaccinano, ci sono tecnici informatici, operatori della logistica, volontari della sicurezza, e tutti contribuiscono alle diverse iniziative che permettono alla nostra Azienda sanitaria di conseguire questi risultati rilevanti. Un lavoro davvero notevole è svolto dall'équipe dell'Unità di Crisi, fortissimamente impegnata nella gestione delle agende: ringrazio ogni giorno personalmente questi operatrici che mettono a disposizione via via gli slot per gli utenti, e credo che oggi sia giusto farlo anche pubblicamente».