Recuperato senza vita il corpo di una donna nel Dese

Ne hanno recuperato il corpo senza vita lungo il Dese i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti dopo una segnalazione martedì verso le 17.30. Una donna sui 45-50 anni è stata avvistata nel fiume, nella zona tra Scorzé e Martellago e portata a riva. I pompieri, arrivati con una campagnola e il gommone, sono riusciti ad afferrarla e portarla sopra alla scarpata senza mettere in acqua i mezzi visto che il corpo era vicino alle sponde. A dare l'allarme un passante, che potrebbe averla vista prima che si immergesse in acqua.

All'arrivo dei carabinieri, dopo la constatazione del decesso dal medico del Suem, la donna non aveva documenti con sé, perciò non è stato possibile identificarla subito. Avvisato il magistrato di turno, militari e soccorsi ne hanno atteso l'arrivo prima di mettere a disposizione dell'autorrità giudiziaria la salma. Nei pareggi, in base ai primi accertamenti, non c'erano veicoli che poteva aver utilizzato per raggiungere il fiume. Al momento nessuna ipotesi è esclusa sulla scomparsa. Neppure il gesto estremo.

Sempre nel pomeriggio, verso le 14.30, la polizia locale di Venezia si è recata nell'abitazione-studio di un uomo che è stato trovato morto all'interno dell'immobile a Cannaregio. Con molta probabilità, dai primi accertamenti, la morte dell'uomo è avvenuta per cause naturali. Nello studio esercitava la professione di amministratore condominiale.