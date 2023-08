Bovini sfondano un grigliato e finiscono nella vasca dei liquami

Nel pomeriggio di venerdì, i vigili del fuoco hanno recuperato due mucche finite nella vasca dei liquami di una azienda agricola di Santa Maria di Sala. Forse per il troppo peso, i bovini hanno sfondato un grigliato ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per metterli in salvo.

L'operazione è stata più difficile del previsto. Gli operatori del 115, infatti, hanno dovuto dapprima aspirare gran parte dei liquami, utilizzando un macchinario in forza al reparto Usar (Urban search and rescue), poi hanno proceduto al recupero dei due grossi animali utilizzando apposite imbragature.