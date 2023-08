Recuperato il corpo di Andrei a 40 metri di profondità

Il corpo di Andrei Boicenco è stato recuperato a 40 metri di profondità sul lago Morto a Vittorio Veneto, dov'era scomparso venerdì pomeriggio cadendo da un materassino. Il 20enne mestrino di origini russe è stato riportato a terra dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le operazioni sono state portate a termine verso le 20.20 di lunedì dopo che il corpo era stato individuato un'ora prima dagli operatori del Rov (Remotely Operate Vehicle). La salma caricata su un gommone ha raggiunto la riva dove ad attenderlo c'erano i famigliari e poi è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto c'erano il medico legale e i carabinieri di Treviso.

Il dispositivo Rov dotato di un sistema sonar ha stabilito l'esatta posizione del corpo permettendone il raggiungimento: si tratta di uno strumento in dotazione al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco della Lombardia, adatto alle ricerche nei fondali molto profondi. Il Rov che pesa 80 chili ha fari, pinze a cinque movimenti, una videocamera ad alta risoluzione, e un sonar rotante alimentato dalla superficie con un gruppo elettrogeno. Può quindi essere in grado di lavorare senza stop e può di arrivare fino a 200 metri di profondità. Il suo contributo è stato fondamentale per il recupero di Andrei Boicenco.

Aliona, la mamma Andrei, ha chiesto a sua sorella Anna di andare ad assistere al recupero del corpo, non appena i soccorritori hanno avvisato la famiglia di averlo trovato. Alla zia è toccato il compito di fare il riconoscimento: un sacrificio che per mamma Aliona sarebbe stato troppo grande, dopo le ore di angoscia vissute e il venir meno delle speranze a ogni nuovo giorno senza notizie del figlio. La donna ha espresso all'amica che le è sempre rimasta accanto, Diana Zancarello, il desiderio che tutti gli amici, gli insegnanti e i compagni di scuola che hanno voluto bene ad Andrei lo salutino per l'ultima volta nella chiesa di Favaro, la frazione dove lui è cresciuto». Per questo Zancarello l'aiuterà mettendosi in contatto con la Municipalità in modo che la donna possa essere sostenuta nei suoi bisogni.