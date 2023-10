La Capitaneria salva un uomo mentre è in corso la chiusura delle bocche di porto

Alle ore 7.47 della mattinata di domenica la sala operativa della Capitaneria di porto, Guardia costiera di Venezia ha ricevuto la richiesta di assistenza da parte della Motonave Hamburg Pearl battebte bandiera delle Filippine per il recupero di un marittimo che si era appena infortunato gravemente a una mano. L'uomo è stato messo in salvo nonostante l’attivazione del sistema Mose in corso, grazie al coordinamento dei soccorsi, ora si trova all'ospedale dell'Angelo a Mestre per ricevere le cure adeguate.

L'operatore, originario delle Filippine, era sulla nave ancorata in rada a Venezia a circa 8 miglia dalla costa. L’evento è avvenuto in concomitanza con la chiusura delle bocche di porto per il sollevamento delle barriere, pertanto la Guardia costiera ha disposto l’intervento congiunto della motovedetta Sar CP 826, proveniente da Porto Levante e dell’elicottero dei vigili del fuoco “Drago”. L’intervento di recupero dell’infortunato, tramite il verricello dell’elicottero, viste le buone condizioni meteo-marine in zona, si è concluso in modo favorevole e l'uomo ha poi raggiunto l'ospedale.