Reddito di cittadinanza, stop per 1.300 nuclei a Venezia. Cgil: «Famiglie abbandonate a se stesse»

Centinaia di migliaia di italiani non riceveranno più il Reddito di Cittadinanza. La Cgil veneziana stima che in provincia il beneficio sia decaduto per circa 1.300 famiglie. «Tolto il sostegno a moltissimi poveri. Nel Veneziano il costo complessivo della misura si attesta attorno ai due milioni di euro, con un importo medio erogato di 498 euro a famiglia. Stimiamo dunque che il taglio produca un risparmio di circa seicentomila euro», afferma Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia.

«A dire del governo il beneficio sarebbe stato sostituito da misure di reinserimento nel mondo del lavoro, ma ora il reddito finisce e di misure non c’è nemmeno l’ombra - continua Giordano - Da gennaio a giugno del 2023 sono state 9.811 le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro raccolte dai Centri per l’Impiego veneziani. Le dichiarazioni presentate dai disoccupati e dagli inoccupati in cerca di lavoro sarebbero (solamente nel periodo che va da gennaio a giugno) il doppio rispetto al numero totale di persone che ricevono il reddito nella nostra Provincia. Ci chiediamo, dunque, come dovrebbero fare i Centri per l’Impiego a far fronte a un numero di richieste che già adesso è enorme. Viene da pensare che ci fosse bisogno di rimpolpare la platea dei lavoratori disposti ad essere pagati poco e male».

Incomprensibili, per il sindacato, sono anche le modalità con cui è stata comunicata la cessazione del benefcio, in cui si rimanda a una “presa in carico dei servizi sociali”. «In questa fase non possono fare nulla. Nei Comuni della Città Metropolitana il numero degli assistenti sociali è già insufficiente a farsi carico delle attuali prestazioni - commenta il segretario generale della Camera del lavoro di Venezia - figuriamoci se potranno farsi carico di altre centinaia di persone. Non c’è nessun potenziamento degli organici dei Comuni e dei Centri per l’Impiego per far fronte ai possibili nuovi compiti, con il chiaro intento di abbandonare le persone a loro stesse».

Per Gioradno la revoca della misura è il risultato di una campagna politica, «costruita volutamente sui “fannulloni”, perché questo governo vuole colpire i poveri, e tra i poveri le famiglie bisognose e i giovani che hanno beneficiato di questa misura. Il reddito di cittadinanza non è una politica attiva per il lavoro ma un piccolo sostegno a chi è in gravi condizioni di povertà e disagio. Si potevano certamente - conclude Giordano - creare reali occasioni di reinserimento lavorativo e formazione, ma non lo si è fatto per creare un bacino di persone disposte ad accettare tutto. L'unico obiettivo è nascondersi dietro a qualche “furbetto” per speculare sulla pelle dei più deboli».