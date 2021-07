La «notte famosissima» apre con il tricolore e i 1600 anni di Venezia

Oltre 25 mila persone, più di 2.500 barche in Bacino per il Redentore 2021 sabato sera, sulle rive e in barca. Accessi contingentati e prenotazioni hanno permesso lo svolgimento ordinato della manifestazione veneziana dei fuochi d'artificio

Il tricolore ad aprire lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio in laguna la notte scorsa, tra sabato e domenica, per rendere omaggio al Paese, e i 1600 anni dalla nascita di Venezia con oltre 25 mila persone ordinatamente distribuite e contingentate a godere lo spettacolo dalle rive, a San Marco e alla Giudecca. Circa 3.000 le imbarcazioni in bacino, illuminate dalle scintille dei fuochi simbolo del riscatto della città dalla pandemia che l'anno scorso bloccò la tradizione veneziana.

Imponente la macchina organizzativa che ha reso possibile l'evento, con un dispiegamento di forze dell'ordine, operatori del Suem, vigili del fuoco e volontari della protezione civile: tutto coordinato dalla smart control room, per un evento che sarà ricordato come simbolo della voglia di ripartenza della città. Coloratissimi i fuochi, con arcobaleni e grandi cuori rossi a illuminare il cielo e a rispecchiarsi sulla laguna. Uno spettacolo ordinato che ha richiamato residenti e turisti, italiani e stranieri, che hanno iniziato a organizzarsi e raggiungere Venezia molte ore prima, fino alla predisposizione sulle rive e in bacino verso le 21, e anche nei ristoranti e locali agghindati come da tradizione.