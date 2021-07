Redentore, ordinanza contro alcol e assembramenti. Prenotazioni online

Rive suddivise in settori, a piedi sarà necessario avere il green pass. Nella serata di sabato è vietata la vendita di bevande per asporto

È attivo da martedì sera, sul sito di Venezia Unica, il sistema di prenotazione online che permette di assistere ai fuochi del Redentore (sabato 17 luglio) dal bacino di San Marco, a piedi o in barca.

Festa del Redentore 2021: prenota

Redentore in barca

La prima possibilità è quella di seguire lo spettacolo dall’acqua, via barca. Sarà necessaria la prenotazione a questo link, la conservazione della lista dei passeggeri per i 14 giorni successivi (per il contact tracing) ed il mantenimento del distanziamento sociale a bordo. In barca non è obbligatorio avere il green pass, ma il comandante è tenuto a far rispettare le regole. La capienza del natante è limitata all’80% in caso di non conviventi.

Da terra

Da terra si potrà assistere ai fuochi dalle rive più vicine: Zattere, piazzetta San Marco, riva degli Schiavoni, Giudecca. L'accesso sarà con prenotazione obbligatoria a questo link ed esibizione del green pass (15 giorni dopo la prima vaccinazione o con tampone con esito negativo nelle 48 ore prima). Per agevolare i partecipanti saranno istituiti dei punti tamponi temporanei in Giudecca e a San Marco, oltre ad un vaporetto ormeggiato in Canal Grande a Rialto; inoltre, sarà prolungato l'orario di apertura del punto tamponi della Croce Rossa alla stazione ferroviaria.

Priorità ai residenti

Nella giornata di mercoledì i residenti del comune di Venezia hanno priorità di prenotazione: in particolare, nelle rive della Giudecca fino a mercoledì potranno registrarsi solo i residenti dell’isola. Per chi è residente, ospite in albergo o chi ha prenotato in un pubblico esercizio nelle aree ad accesso limitato, il passaggio sarà consentito, previa esibizione del documento d’identità per i residenti, o della prenotazione.

L'ordinanza

Il Comune ha anche pubblicato l'ordinanza con le misure di prevenzione per evitare assembramenti. L'ordinanza individua le seguenti zone e settori del centro storico di Venezia da cui sarà possibile assistere all’evento, rinviando al piano di gestione dell’evento la capienza massima di ciascun settore, le vie e le modalità di accesso:

a) zona San Marco:

- settore 3 Piazzetta ovest;

- settore 4 Piazzetta est;

- settore 5 Paglia;

- settore 6 Monumento;

- settore 7 Pietà;

- settore 8 Cornoldi;

- settore 9 Ca’ di Dio;

- settore 10 Arsenale;

b) zona Zattere:

- settore 11 Santo Spirito;

- settore 12 Saloni;

- settore 13 Dogana;

c) zona Giudecca:

- settore 14 Sant’Eufemia Palanca;

- settore 15 Ponte piccolo;

- settore 16 Redentore;

- settore 17 Zitelle

Nel dettaglio, il documento ordina quanto segue: