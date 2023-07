I fuochi del Redentore incantano Venezia, 100mila spettatori in città

Lo spettacolo pirotecnico illumina la notte del Redentore di Venezia, un’esplosione di colori che ha portato gli spettatori a toccare il cielo con un dito. Lo show ha preso il via alle 23.30 davanti ad un pubblico stimato in almeno 100mila persone: tra questi oltre 30mila gli spettatori che hanno ammirato i fuochi dall’acqua a bordo delle più di 4mila barche presenti in Bacino San Marco; 43.500, invece, quelle che si sono assicurate un posto tramite la prenotazione per assistere ai fuochi da Zattere, Piazzetta San Marco, Riva degli Schiavoni e dall’isola della Giudecca. A queste si sono aggiunte le circa 30mila persone che hanno assistito allo spettacolo dalle proprie abitazioni, dalle altane, dai plateatici lungo le rive, dalle strutture ricettive e dalle aree più periferiche non soggette a contingentamento e prenotazione (Sacca Fisola, la prima parte delle Zattere, Riva Sette Martiri, Sant’Elena e Lido).

Le luci dei fuochi d'artificio hanno acceso il cielo notturno, raddoppiandosi con i riflessi magici nell'acqua, lungo un viaggio onirico dove i colori sono stati protagonisti dello spettacolo, concepito dalla Parente Fireworks. I primi minuti dello spettacolo pirotecnico sono stati interamente dedicati alla città e ai colori che la caratterizzano: l’oro bizantino dei mosaici e delle guglie e il rosso veneziano che spesso si ritrova nelle tele dei pittori veneti così come negli intonaci delle abitazioni. Forme e colori degli effetti pirotecnici si sono susseguiti con un ritmo incalzante, creando figure magiche nel cielo veneziano. Stelle, cerchi e cascate di luce hanno disegnato arabeschi incandescenti nell'aria, danzando al ritmo del battito del cuore di chi stava a guardare con gli occhi puntati verso l’alto.

La Festa del Redentore è tra le manifestazioni cittadine più sentite, ed è promossa dal Comune di Venezia con il coordinamento operativo di Vela spa. Durante i 40 minuti di spettacolo vengono sparati 6400 fuochi d’artificio, per un totale di 2200 kg di materiale esplodente posizionato su 5 grandi zattere per quelli di grande calibro, a cui si aggiungono altri 25 pontoni di misure minori per i “foghi” di piccolo calibro.

A gestire i 420 metri di fronte fuoco dello show un team di oltre trenta addetti, tra pirotecnici e ormeggiatori professionisti, che si sono avvalsi dell’aiuto di un sistema di accensione radiocomandato composto da più di 250 unità.

Replicando il sistema già usato negli scorsi anni, l’accesso da terra alle rive, così come quello dei natanti in Bacino San Marco, è stato contingentato e su prenotazione obbligatoria; per le barche, oltre che dalla prenotazione, l’ingresso è stato regolamentato da apposita ordinanza che ne stabiliva le aree di ormeggio suddivise per tipologia di imbarcazione.