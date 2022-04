Il Consiglio approva il nuovo regolamento "anti paccottiglia" per Venezia

Il nuovo regolamento per il commercio di qualità a Venezia è stato approvato all'unanimità dal Consiglio comunale oggi, 26 aprile: entrano in vigore, quindi, le norme pensate per bloccare le aperture di negozi di paccottiglia e soprattutto il fenomeno delle attività "apri e chiudi", che guadagnano tanto e non dichiarano nulla al Fisco. La delibera, come specificato dal Comune, richiama obiettivi prioritari quali «la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della città antica, e quindi la tutela dell'identità socio-culturale dell'insediamento veneziano». Nel provvedimento si sottolinea, inoltre, che «appare urgente un generale contrasto ai fattori suscettibili di recare lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell’immagine e dell’identità storico-architettonica della città».

In particolare, il regolamento prevede che negli esercizi affacciati alle aree di flusso pedonale intenso, in quelli ubicati negli edifici sottoposti a tutela culturale e in tutti gli esercizi del sestiere di San Marco:

non sia consentito, per un periodo di tre anni, l’insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l’insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria

non sia consentito, per un periodo di tre anni, l’insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto: ad esempio lavanderie a gettone, locali attrezzati esclusivamente con apparecchi automatici e sportelli Atm;

sia consentita, per un periodo di tre anni, solo l’apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività: commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma; librerie; gallerie d’arte e antiquari; arredamento e design; commercio e restauro di oggetti d’arte e antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe; artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico con iter approvato dalla Camera di commercio; attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti classificati con i codici Ateco previsti dalla delibera;

non sia consentito, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata, né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse.

La delibera consente eventuali nuove aperture o trasferimenti nel caso in cui tali interventi siano già in corso a seguito di opere edilizie o di adeguamenti igienico-sanitari già autorizzati, in quanto segnalati o comunicati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

Le violazioni comportano l’immediata chiusura dell’attività e l’applicazione di una multa da 2.500 a 15 mila euro.

Per le attività già esistenti nelle aree interessate dal provvedimento si applicano le misure di adeguamento dell’impatto estetico dell’esposizione merceologica già previste dalla delibera di Consiglio comunale del 2019 per l’area marciana e quella realtina.