Nuove regole per le discoteche, capienza al 50%. Polato (Silb): «Un punto di partenza»

I nuovi limiti di presenze nelle discoteche permetteranno agli operatori del settore di tornare ad aprire: dall'11 ottobre, infatti, potranno portare la capienza al 50% al chiuso e al 75% all’aperto. Soddisfazione è stata espressa dal Silb (associazione delle imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo), alla luce dell’aumento della capienza rispetto a quanto precedentemente ipotizzato: «Il 35%, come era stato preannunciato nei gironi scorsi, sarebbe stato insostenibile - spiega il presidente provinciale Franco Polato - il 50% è invece un buon punto di partenza dal quale speriamo che nel giro di qualche settimana si possa finalmente tornare a lavorare, dopo più di 20 mesi: siamo la categoria che è stata più penalizzata di tutte da queste chiusure».

L’auspicio, in particolare, è che si arrivi alla capienza piena per fine ottobre, in occasione della festa di Halloween. «Se i numeri a livello epidemiologico lo consentiranno, speriamo di essere finalmente autorizzati a ripartire al 100% - sottolinea Polato -. Ciò pur nella consapevolezza che dovremo affrontare un aumento importante dei costi, sia dal punto di vista dell’adeguamento dell’areazione, che dell’uso dei bicchieri usa e getta, ad esempio, nonché della profilazione degli utenti e del controllo green pass all’accesso».