L'ordinanza che regola l'accesso ai mercati del Comune di Venezia: le disposizioni

Così come previsto dall'ultimo Dpcm, in zona rossa nei mercati è concessa la sola vendita di prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici. Alle disposizioni di base, con un'ordinanza firmata dal comandante della polizia locale di Venezia Marco Agostini, il Comune introduce ulteriori paletti per lo svolgimento in sicurezza dell'attività mercatale.

Le misure che regolano gli accessi ai mercati veneziani

In particolare, gli agenti sono autorizzati a ricollocare i banchi in modo da garantire spazi adeguati per evitare l'assembramento di persone nelle aree pedonali, che dovranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Nell'area mercatale, così come si legge nel testo del documento firmato questa mattina, si consente l'accesso di una sola persona per nucleo familiare, eventualmente accompagnata da un minore di 14 anni.

Il provvedimento dispone che in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro e indossino mascherine per garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso. Prima dell’inizio delle operazioni di vendita, inoltre, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra segnaletica per tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale, e comunicare eventuali criticità al personale della polizia locale, che in caso di eventuali assembramenti potrà limitare l'accesso all'area predisposta alla vendita. Riassumendo, quindi, le disposizioni prevedono che: