Verso il primo weekend "giallo": la prefettura chiarisce le regole e annuncia controlli

Ci avviciniamo al weekend dell'1 maggio, il primo dopo il ritorno del Veneto in zona gialla. In previsione il prefetto e il questore hanno convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza con lo scopo di monitorare la situazione (anche se, a quanto sembra, le condizioni meteo non agevoleranno gite, pranzi e aperitivi). Il prefetto ha quindi annunciato «una intensificazione di controlli mirati, volti ad evitare una riapertura generalizzata, con ripercussioni negative sull’andamento dei contagi»: l'attenzione maggiore sarà dedicata ai centri cittadini e alle località balneari, dove si prevede un aumento dei visitatori soprattutto nel fine settimana.

La prefettura, poi, ha diffuso un riepilogo delle norme attualmente in vigore: ai ristoranti è consentita l’attività di somministrazione solo ai tavoli all'aperto, tra le 5 e le 22, così come il servizio da asporto. Per bar, birrerie e pub valgono le stesse regole, ma l'attività di asporto termina alle 18. La consumazione al banco in piedi non è mai ammessa all’interno. In caso di violazioni è prevista una diffida con possibilità, per gli esercenti, di «sanare le irregolarità»; dopodiché, in caso di reiterazione, scatta la sanzione della chiusura del locale per 5 giorni. Rimangono confermati il coprifuoco dalle 22 alle 5 e le linee guida del Dpcm del 2 marzo 202, che prevedono la distanza di almeno 1 metro tra i clienti seduti.

Per quanto riguarda la città di Venezia, il sindaco Brugnaro ha emanato un'ordinanza valida nei giorni 30 aprile, 1-2 maggio, 7-8-9 maggio, che limita l'accesso a determinate strade e piazze del centro, in particolare quelle più frequentate: la zona di Riviera XX Settembre a Mestre e, a Venezia, quelle di Rialto, Ormesini-Misericordia e campo Santa Margherita. L'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, ha spiegato che «le pattuglie avranno cura di verificare il rispetto della disciplina e nel caso di difformità sanabili diffideranno gli esercenti a provvedervi con immediatezza, in un'ottica di leale collaborazione». Non solo: «Come concordato nel comitato di ordine e sicurezza, i clienti degli esercizi potranno rimanere nell’esercizio di ristorazione fino alle 22 e avranno pertanto il diritto di rientrare presso la propria abitazione anche dopo il termine delle 22 facendo il percorso più breve tra l’esercizio e l’abitazione».